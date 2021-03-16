ليفربول يحقق فوزا صعبا على ولفرهامبتون 1-0 فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد، في ختام الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل هدف ليفربول واللقاء الوحيد، لاعبه ديوجو جوتا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.وشارك الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول، وقدم أداء جيدا ولكنه لم ينجح في زيارة شباك ولفرهامبتون، بعدما ألغى حكم اللقاء هدفا له في الدقيقة 86، بداعي وجوده في موقف تسلل.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 46 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.