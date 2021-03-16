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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«يونيسيف» تكرم عبد الناصر حميدة وكيل «صحة الغربية»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:52 ص
تكرم عبد الناصر
تكرم عبد الناصر حميدة
أحمد فودة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية تكريم منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) في مصر، الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية

وأشارت الدكتورة أميرة عامر، مسئول "يونسيف" بالغربية، إلى أن تكريم وكيل وزارة الصحة جاء بناء عن ارتفاع وتضاعف مؤشرات العمل خلال السنة الأخيرة بإدارة رعاية الأمومة والطفولة واعتماد اليونيسيف بالمديرية.

كما اختارت الدكتورة ماجدة أبو رية، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، وأحمد حسين، مسئول اليونسيف بالوزارة، إدارات السنطة وقطور وزفتى وبسيون، للتكريم نظير ارتفاع مؤشرات النجاح ورعاية الأم والطفل في ظل حائجة كورونا والظروف الراهنة، وتكريم جميع العاملين بإدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، وذلك من خلال البرنامج القومي لدعم الرضاعة الطبيعية والمنشآت صديقة الأم والطفل.

وأشاد وكيل الوزارة بتعاون منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لدعم صحة الأم والطفل، مؤكدًا أن منظومة رعاية الأمومة والطفولة تسير بخطى ثابتة نحو التطوير.
تكرم عبد الناصر حميدة
تكرم عبد الناصر حميدة
تكرم عبد الناصر حميدة
تكرم عبد الناصر حميدة
تكرم عبد الناصر حميدة
تكرم عبد الناصر حميدة
تكرم عبد الناصر حميدة
تكرم عبد الناصر حميدة

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