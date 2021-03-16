«يونيسيف» تكرم عبد الناصر حميدة وكيل «صحة الغربية»

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالغربية تكريم منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) في مصر، الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربيةوأشارت الدكتورة أميرة عامر، مسئول "يونسيف" بالغربية، إلى أن تكريم وكيل وزارة الصحة جاء بناء عن ارتفاع وتضاعف مؤشرات العمل خلال السنة الأخيرة بإدارة رعاية الأمومة والطفولة واعتماد اليونيسيف بالمديرية.كما اختارت الدكتورة ماجدة أبو رية، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، وأحمد حسين، مسئول اليونسيف بالوزارة، إدارات السنطة وقطور وزفتى وبسيون، للتكريم نظير ارتفاع مؤشرات النجاح ورعاية الأم والطفل في ظل حائجة كورونا والظروف الراهنة، وتكريم جميع العاملين بإدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية، وذلك من خلال البرنامج القومي لدعم الرضاعة الطبيعية والمنشآت صديقة الأم والطفل.وأشاد وكيل الوزارة بتعاون منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لدعم صحة الأم والطفل، مؤكدًا أن منظومة رعاية الأمومة والطفولة تسير بخطى ثابتة نحو التطوير.