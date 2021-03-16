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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل: طلبنا 100 مليون جرعة من لقاح «فايزر»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:26 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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أعلن وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، أن بلاده طلبت الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" و38 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

وأوضح بازويلو، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن البرازيل تخطط لتلقي جميع السكان اللقاح بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت "سي إن إن" إن بموجب العقد الموقع مع فايزر فإنه سيتم تسليم مليون جرعة في أبريل، و2.5 مليون أخرى في مايو، و10 ملايين في يونيو، و10 ملايين في يوليو، و30 مليونا في أغسطس، و45.5 مليون في سبتمبر المقبل.

وينص العقد البرازيلي الموقع مع "جونسون آند جونسون" على تسلم 16.9 مليون جرعة في أغسطس، و21.1 مليون جرعة أخرى في نوفمبر المقبل.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل يبلغ حوالي 11.5 مليون شخص.

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