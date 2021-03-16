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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: 1505 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:20 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 419 ألفا و953 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 5422 حالة، في حين يرقد 958 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 289 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 10183 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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