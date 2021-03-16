الشاعر حسام وهبان بضيافة برنامج «اقرأ معانا» أونلاين.. اليوم

تعقد في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ أمسية جديدة من أمسيات "تواصل"٬ والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس.تأتي الأمسية بمشاركة كل من: الشاعرة مها شهاب٬ والكاتبة شاهيناز الفقي٬ والقاصة زيزيت سالم، بالإضافة إلى علياء خالد وأنس أشرف حسين "غناء".كما تتضمن الأمسية رؤية فكرية حول "فن رعاية الموهوبين" يقدمها: د. نجلاء فرغلي - حنان دياب - رضا الفخراني٬ وتدير الأمسية د. عزة بدر.في سياق متصل يحل الشاعر حسام وهبان٬ في السادسة من مساء نفس اليوم٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "وهبان" قصيدة شعرية بعنوان: "ما لم يقله أحد عن طوفان نوح"٬ من ديوانه الصادر بنفس العنوان عن دار روافد للنشر.ومن القصيدة نقرأ: أنا ديمومة الأسماء.. الضوء المخبأ في الرماد.. وتر الكمنجة.. ينشدني الرعاة الباحثون.. عن قطرة الماء الأخيرة.