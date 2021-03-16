بعد رحيله عن عمر 82 عامًا.. مَن هو الفنان عادل هاشم؟

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان عادل هاشم، عن عمر يناهز 82 عامًا، ومن المقرر تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفقيد في سياق السطور التالية:- انتمى في ميلاده إلى منطقة القاهرة.- حصل على بكالوريوس فنون مسرحية.- عمل كممثل ومخرج مسرحي.- عمل بالتليفزيون والسينما وولى عدة مناصب في هيئه المسرح.- اسمه بالكامل عادل محمد هاشم.- حصل على بكالوريوس معهد الخدمة الاجتماعية.- حصل أيضًا على الدكتوراه.- أخرج العديد من المسرحيات.- شارك في التليفزيون في مسلسلات منها "نسر الشرق".وفى السينما المصرية، قدم عادل هاشم العديد من الأفلام منها "الراجل اللى باع، وعفريت النهار، وناصر 56، وساعتان من الرعب، 90 دقيقة، وحرب أطاليا، وبلية ودماغه العالية".