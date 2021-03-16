رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:53 ص
الانسولين
الانسولين
أ ش أ
طباعة
حذر باحثون في جامعة جوتنبرج بالسويد من أن مستوى الإنسولين في الجسم يرتفع أولًا قبل ظهور أعراض الإصابة بالمرض.

وأظهرت الدراسة -التي نُشرت في عدد مارس من مجلة «EBioMedicine» الطبية- أن الأحماض الدهنية الحرة (FFA) في الدم تؤدي إلى إفراز الأنسولين حتى عند مستوى السكر في الدم الطبيعي، دون مقاومة الإنسولين العلنية غير المعوّضة في الخلايا الدهنية.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية الحرة (FFA) في الدم بعد صيام ليلة يزيد من إنتاج الأنسولين في الصباح.

وقد قارن الباحثون عملية التمثيل الغذائي في الأنسجة الدهنية (تخزين الدهون) بين 27 شخصًا تم اختيارهم بعناية، إلى جانب 9 أشخاص يتمتعون بوزن طبيعي، و9 أشخاص يعانون من البدانة ولكن مستويات السكر في الدم لديهم طبيعية، و9 أشخاص يعانون من السمنة ومرض السكري في مراحل متقدمة في آن واحد.

ولعدة أيام، خضع المشاركون في الدراسة لفحوص مكثفة أخذوا فيها عينات في ظل ظروف مختلفة، وتم تحليل التمثيل الغذائي والتعبير الجيني في الدهون تحت الجلد للمشاركين، ومستويات السكر في الدم، والإنسولين، ومستويات الأحماض الدهنية الحرة (FFA) في دمائهم.

وقد ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وليس مرض السكري، لديهم نفس مستويات السكر في الدم الطبيعية مثل الأفراد الأصحاء ذوي الوزن الطبيعي.

وقال الدكتور إيمانويل فريك طبيب مقيم بكلية الطب في أكاديمية سهالجرينسكا التابعة لجامعة جوتنبرج في السويد: «من المثير للاهتمام أن الأشخاص غير المصابين بمرض السكري لديهم مستويات مرتفعة من كل من الأحماض الدهنية الحرة والإنسولين في دمائهم، وكانت تلك المستويات مماثلة أو أعلى من المستويات التي تمكنّا من قياسها في الدم من المشاركين المصابين بالسمنة ومرض السكري من النمط الثاني».

وقد لاحظ الباحثون نفس النمط في دراسة سكانية تستند إلى عينات دم مأخوذة من 500 شخص بعد صيام ليلة كاملة، وقال الباحثون: «لقد رأينا صلة بين الأحماض الدهنية الحرة والإنسولين، حيث تساهم في زيادة إفراز الإنسولين على المعدة الفارغة».

وتوجد الأحماض الدهنية الحرة بشكل طبيعي في مجرى الدم، ومثلها مثل الجلسرين، فهي نتاج عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، وفي الحالات التي خضعت للدراسة، ثبت أن كمية الجلسرين التي تم إطلاقها هي نفسها على نطاق واسع لكل كيلو جرام من دهون الجسم، بغض النظر عما إذا كان وزنهم طبيعيًا، أو يعانون من السمنة وحدها، أو يعانون أيضًا من مرض السكري من النمط الثاني.

يُذكر أن مرض السكري من النمط الثاني يُعد أحد أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، ويتعرض مرضى السكري لخطر متزايد للإصابة بعدد من الحالات الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«كانت نيتي ألمس جسمها بس».. نص اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

احسب مرتبك.. 500 جنيه حد أدنى في زيادة أجور الموظفين

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

باحثون سويديون يحذرون من ارتفاع الإنسولين قبل تطور الخلايا المقاومة

بى بى سى: البحرينى عبدالرحمن الجسمى يستحوذ على ويجان أتليتك الإنجليزى

استقالة المدير الفنى لنادى دينامو زغرب بعد الحكم بسجنه

ميسى يقود برشلونة للفوز على هويسكا 4-1 ليستعيد وصافة الدورى الإسبانى

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «To Sir، with Love» بقصر السينما

إلهام الجمال: «الست زكى» متتالية قصصية عن والدتى

تفاصيل معركة نادرة بين نجيب محفوظ والعقاد

الأوبرا تنظم صالونا ثقافيا بعنوان «المرأة والمجتمع المدنى» بالإسكندرية