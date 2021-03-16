القبض على سيدة مترو الأنفاق صاحبة فيديو التسول

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تقوم باستجداء الركاب داخل قطارات مترو الأنفاق مستخدمة عدة أساليب احتيالية للنصب عن طريق (سرد قصص غير حقيقة) وقيامها بوضع مادة حمراء اللون تشبه لون الدماء أسفل قدمها اليمنى، مدعية إصابتها وعدم مقدرتها على العمل، وذلك لاستعطاف المواطنين.عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد هوية المذكورة وأمكن ضبطها حال إستجدائها للركاب بإحدى محطات مترو الأنفاق بالقاهرة ، وبحوزتها مبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها تلك الأعمال، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطها في ممارسة أعمال التسول.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.