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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تجارية سوهاج تشيد برفع السيسى للحد الأدنى للأجور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:56 ص
النائب خالد أبوالوفا
النائب خالد أبوالوفا
دعاء أبو العزم
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أشاد النائب خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بالقرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المواطن وابرزها رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2400 جنية.

وأوضح أبو الوفا، أن الرئيس السيسي دائما ما يتخذ القرارات النابعة عن مدى احتياج المواطن لها والتي تصب في صالح المواطنين وجاء اخر هذة القرارات التوجيه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه.

وأكد، أن هذه القرارات تعتبر من القرارات التي تحسن حياة قطاع كبير من المواطنين وتساهم في حصولهم علي حياة كريمة تتناسب مع تطورات الواقع الحالي في مصر.

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