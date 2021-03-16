تجارية سوهاج تشيد برفع السيسى للحد الأدنى للأجور

تجارية سوهاج تشيد برفع السيسى للحد الأدنى للأجور
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:56 ص
دعاء أبو العزمطباعة
أشاد النائب خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بالقرارات الجديدة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح المواطن وابرزها رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2400 جنية.
وأوضح أبو الوفا، أن الرئيس السيسي دائما ما يتخذ القرارات النابعة عن مدى احتياج المواطن لها والتي تصب في صالح المواطنين وجاء اخر هذة القرارات التوجيه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه.
وأكد، أن هذه القرارات تعتبر من القرارات التي تحسن حياة قطاع كبير من المواطنين وتساهم في حصولهم علي حياة كريمة تتناسب مع تطورات الواقع الحالي في مصر.
وأوضح أبو الوفا، أن الرئيس السيسي دائما ما يتخذ القرارات النابعة عن مدى احتياج المواطن لها والتي تصب في صالح المواطنين وجاء اخر هذة القرارات التوجيه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي ١٧ مليار جنيه.
وأكد، أن هذه القرارات تعتبر من القرارات التي تحسن حياة قطاع كبير من المواطنين وتساهم في حصولهم علي حياة كريمة تتناسب مع تطورات الواقع الحالي في مصر.