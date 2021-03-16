إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة «اليوم الدبلوماسى المصرى»

قامت وزارة الخارجية، بإضاءة مبناها بكلمة "D. Day" بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدبلوماسي المصري.وكانت وزارة الخارجية قد أطلقت بهذه المناسبة فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين في الخارج.ويسلط الفيلم الضوء على أبرز ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات، لا سيما خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.