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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تتبرع بـ300 ألف جرعة من اللقاحات لقوات حفظ السلام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:36 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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أعلن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون، أن بلاده تعتزم التبرع بـ300 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح تشانج - في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن الأولوية الصينية ستكون لبعثات حفظ السلام الأممية في قارة أفريقيا.

وجاء في الرسالة أن "مكافحة جائحة كورونا تُعد المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم".

وأضافت رسالة السفير الصيني لدى الأمم المتحدة أن "اللقاحات هي أقوى سلاح لكسب المعركة"، مشيرة إلى أن بكين تعلق أهمية كبيرة على التوزيع العادل للقاحات وخاصة فيما يتعلق بـ"إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف في البلدان النامية".

وأشارت رسالة تشانج إلى أن بكين قدمت حتى يوم 15 مارس الجاري مساعدات باللقاح إلى 69 دولة ومنظمتين دوليتين وصدرت لقاحات إلى 28 دولة.

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