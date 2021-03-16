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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان»: ضبط كميات من الشيشة داخل المقاهى (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:23 ص
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
أسوان_إسراء توفيق
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نظم مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات في نطاق المدينة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الشيشة، داخل عدد من المقاهي، وقد تم التحفظ تلك الكميات، وجاري تحرير محاضر للمخالفين، وذلك تحت إشراف كلًا من: «أحمد عبد القادر مراقب أول الأغذية بمركز أسوان، وبمشاركة  صالح فنجري رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان، وشريف فكري رئيس حي شرق».

وتأتي تلك الحملات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة
ضبط كميات من الشيشة

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