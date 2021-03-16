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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدوى: رفع الأدنى للأجور يدفع عجلة الاقتصاد المصرى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:17 ص
الدكتور عمرو بدوي
الدكتور عمرو بدوي
طارق عتمان
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قال الدكتور عمرو بدوي، مساعد أول وزير المالية السابق، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه سيؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق والاستهلاك ويدفع عجلة الاقتصاد ويساند العاملين بالدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على الأسواق.

وأضاف بدوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص مطالب بمناقشة هذه المبادرة، ودراسة آلية تطبيقها من قبل المستثمرين وأصحاب المصانع لصالح العمالة، مشيرا إلى أهمية تنفيذ هذه الزيادة خلال فترة وجيزة للتيسير على الأسر المصرية.

وأكد بدوي على أهمية تعاون مجتمع التجار والصناع مع الدولة لتطبيق هذه المبادرة، والتي ستكلف الدولة نحو 68 مليار جنيه، تشمل 37 مليار جنيه لصالح زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و31 مليار جنيه لصالح زيادة قيمة المعاشات بنسبة 13%، ليستفيد من هذه المنحة نحو 60 مليون مواطن.

ولفت بدوي إلى ضرورة مراقبة الأسواق وتوفير السلع مع قدوم شهر رمضان، ومنع استغلال بعض التجار الجشعين لهذه المنحة، بهدف زيادة السلع بدون وجه حق، مشيرا إلى أن هناك سعادة كبيرة لدى الشعب المصري بعد إعلان الرئيس هذه المبادرة كمساندة ودعم للمصريين.

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