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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يفتتح أعمال تطوير ميدان الساعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:49 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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وسط فرحة عارمة من أبناء قنا افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أعمال تطوير ميدان الساعة بوسط مدينة قنا استمرارًا لفاعليات مبادرة قنا تتجمل بحضور العقيد احمد السايح قائد قطاع قنا العسكري ونجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة.

قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي إن اعمال التطوير نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة قنا حيث شملت أعمال التطوير ساعة وسطى ونافورتيّ مياه ومُجسم بإسم قنا، بالإضافة إلي زراعة المساحات البينية بالنجيل والنخيل الملوكي.

وأكد أن ذلك يأتي في اطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى المدينة من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وأوضح محافظ قنا أن مبادرة "قنا تتجمل" نجحت في تنفيذ العديد من أعمال التجميل والتطوير داخل مدينة قنا منها: زراعة الورود بالشوارع والميادين وتجميل جدارية المعنا، بالإضافة إلى تجميل كوبري المعنا، مشيرًا الي أن أعمال تطوير وتجميل ميادين المحافظة مستمرة لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للمدينة التاريخية معربا عن خالص شكره وتقديره لكل الشباب والمسئولين المشاركين في مبادرة قنا تتجمل.

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