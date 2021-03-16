براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشبين الكوم

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بشبين الكوم، وذلك براتب يصل إلى 2500 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندسي إلكترونيات IT، وسكرتارية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على ليسانس آداب إنجليزي، وألا يزيد عمره عن 25 سنة، وذلك براتب 2500 جنيه.كما تطلب الشركة، عمال تعبئة وتغليف، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 26 سنة، وذلك براتب 1600 جنيه، بالإضافة إلى حافز.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0482221673، أو التوجه لمقر الشركة في عاطف السادات، شبين الكوم، المنوفية.