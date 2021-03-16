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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

سيرين عبدالنور تتألق فى أحدث إطلالة.. (صور)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:26 ص
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
سارة ساويرس
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تألقت النجمة سيرين عبدالنور، بإطلالة أنيقة وراقية، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام"، مما حازت على إعجاب آلاف المتابعين.

وظهرت الفنانة سيرين عبدالنور، بفستان أنيق بيج اللون مزين بالخطوط، ذو أكمام فضفاضة، وبفتحة V عند منطقة الصدر، وينسدل من الفستان الشيفون الناعم، ونسقت معه حقيبة بنفس لون الفستان، من علامة "ديور" للأزياء الراقية.

وجعلت شعرها الأسود بتسريحة "وايفي" منسدلا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج، فاعتمدت الوان المكياج الترابية، لتبدو أكثر طبيعية، وقد انهالت عليها التعليقات الإيجابية.

واحتفلت سيرين عبدالنور، الشهر الماضي، بالفلانتين على طريقتها الخاصة، حيث تألقت بجلسة تصوير يطغى عليها اللون الأحمر احتفالًا بعيد الحب، واختارت في إحدى إطلالاتها فستان أحمر اللون، ذو قصة مكشوفة من منطقة الظهر، وفي صورة أخرى ظهرت حاملة باقة من الورود فى يدها تعبيرًا عن الحب، واعتمدت سيرين عبد النور المكياج القوي مع أحمر الشفاه البارز ليناسب إطلالتها.
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور

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