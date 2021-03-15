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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير عقارى: مبادرة السيسى تسهم فى انخفاض أسعار الوحدات

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:41 م
عمرو البهي
عمرو البهي
أسامة الشندويلي
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أكد عمرو البهي، الخبير العقاري، أن مبادرة تمويل محدودي ومتوسطي الدخل لتملك الوحدات السكنية سيدعم نشاط السوق العقارية في مصر، ويعظم من قيمتها السوقية.

وأضاف البهي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة ستعمل على توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن برنامج التمويل العقاري الجديد سيسهم في زيادة المنافسة في السوق العقارية، مما ينتج عن ذلك انخفاض في أسعار الوحدات السكنية أو طرح أسعار عادلة، في ظل وجود مبادرات تدعم قدرة الشباب على شراء الوحدات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه أمس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزي في إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

ووجه الرئيس بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

وعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى الرئيس في هذا الإطار عل أداء البنك المركزي الذي جاء متناغمًا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكبًا للتوجه الاقتصادي العام للدولة.

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