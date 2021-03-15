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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تجمعات عائلية وموائد رمضانية.. الأطباء يحذرون من زيادة أعداد كورونا خلال شهر الصوم

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:38 م
كورونا
كورونا
سمر محمدين - ميرفت فهمي
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تكثر التجمعات والزيارات العائلية بحلول شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء خوفًا من عودة زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، في ظل تحذيرات من التهاون بالإجراءات الاحترازية.

وفي سياق متصل حذرت وزارة الصحة من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك والذي تتزايد فيه التجمعات الأسرية والزيارات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد شدد الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، على أن التهاون في تطبيق التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا قد يتسبب في زيادة معدلات الإصابة بين المواطنين.

وأوضحت أن تجنب التجمعات والزيارات في شهر رمضان تعد من أبرز طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية الالتزام الفترة المقبلة مع قدوم الشهر الكريم والأعياد.

وعن التجمعات في شهر رمضان حذر الدكتور كمال صبري استشاري الأمراض الصدرية، من التراخي في الإجراءات الاحترازية بالفترة الحالية والمقبلة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، الذي قبله تزداد أعداد تجمعات المواطنين، لشراء مستلزمات التجهيز له، وكذلك أثنائه وما يحدث من تجمعات عائلية على الموائد الرمضانية.

وأشار صبري إلى ضرورة الرجوع بالذاكرة، حيث أن الموجة الأولي من فيروس كورونا التي ضربت مصر في العام الماضي، تزامنت ذروتها في شهر رمضان، مؤكدًا أن تلك الفترة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين، رغم ما كانت تطلقه وزارة الصحة من تحذيرات، لذا دعا صبري إلى ضرورة الحرص على عدم تكرار مأساة العام الماضي، واتباع الإجراءات الاحترازية لكي لا نفقد احبائنا بهذا الإهمال.

وأكد عبد الرحمن خيري، أحد أطباء مستشفى عزل إسنا، من التواجد لفترت طويلة في التجمعات والأماكن العامة المزدحمة بالمواطنين، مشيرًا إلى أهمية ارتداء الكمامة الطبية وتغييرها على مدار اليوم.

وأضاف أنه من الضروري توخي الحذر مع اقتراب شهر رمضان والتجهيز لشراء أغراضه من الأسواق، فقد يزيد التكدس والزحام من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على مراعاة التباعد الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن مصر سجلت العام الماضي بأول أيام الشهر الكريم الماضي 201 حالة جديدة للإصابة بالفيروس، وكان إجمالي عدد الإصابات وقتها 4092 حالة ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها، و294 حالة وفاة.

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