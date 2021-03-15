تجارية الجيزة: مبادرة الرئيس عن زيادة الأجور استثمار فى العنصر البشرى

قال اسامه الرفاعي عضو الغرفة التجارية بالجيزة، إن مبادرة الرئيس عن زيادة الأجور زيادة الحد الأدنى للأجور، هي إعادة استثمار العنصر البشري حيث أن زيادة الأجور ستعمل على زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب على السلع ما يعني تحريك الأسواق في قطاعات واسعة خصوصًا التجارية والخدمية منها.وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ الدستور، انه يجب أن تكون زيادة الأجور ذات نتائج ايجابية وتتضمن خططًا وبرامج وسياسات لتحقيق اهداف زيادة معدلات النمو والتشغيل وجلب الاستثمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.