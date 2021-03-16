تفاصيل منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية للأطباء (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف، تفاصيل منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، والتى تم إطلاقها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبى العالمية.وأكدت أن المنصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية، وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، كما تهدف إلى إتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة.وأشارت إلى أنه تم اعتماد عدد من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبى.وأضافت أنه تم التعاون مع كلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية لتدريب الأطباء المصريين.وأوضحت أنه كان من المتوقع الانتهاء من المنصة الإلكترونية للزمالة خلال 5 أعوام، وتم إنجازها خلال عام واحد فقط بالرغم من تحديات فيروس كورونا.