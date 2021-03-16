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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية للأطباء (إنفوجراف)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:52 ص
لتدريب الأطباء
لتدريب الأطباء
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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حددت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف، تفاصيل منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، والتى تم إطلاقها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبى العالمية.

وأكدت أن المنصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية، وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، كما تهدف إلى إتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة.

وأشارت إلى أنه تم اعتماد عدد من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبى.

وأضافت أنه تم التعاون مع كلية الطب بجامعة "هارفارد" الأمريكية لتدريب الأطباء المصريين.

وأوضحت أنه كان من المتوقع الانتهاء من المنصة الإلكترونية للزمالة خلال 5 أعوام، وتم إنجازها خلال عام واحد فقط بالرغم من تحديات فيروس كورونا.

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