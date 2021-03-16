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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل أغنية إيهاب توفيق الجديدة «باشا»

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:55 ص
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
محمد مجدي
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أعرب الفنان إيهاب توفيق في برنامج "the insider بالعربي" عن حماسه لإطلاق أغنيته الجديدة "باشا" التي تشبه بإيقاعها أغنية "الله عليك يا سيدي" ولكنها تختلف بالكلمات على حد قوله.

وفي رد على سؤال حول إذا ما سيتحول لقبه إلى "باشا" بعد صدور الأغنية.. كشف إيهاب للإعلامي إيلي نخله أنه سيغازل بهذا اللقب حبيبته في الأغنية ولكن لن يمانع بعد نجاح الأغنية أن يصبح لقبه "الباشا".

إيهاب توفيق كان قد صور هذا العمل الأسبوع الماضي في دبي مع المخرج عادل سرحان في أول تعاون بينهما منذ 20 عامًا، حيث كان جمعهما المخرج محسن أحمد الذي تولى إخراج أغنية "الله عليك يا سيدي".

كما صور إيهاب أغنية ثانية جديدة ستحمل عنوان "أنت اختياري" تحمل في كلماتها عزل واشتياق للحبيب بجو رومانسي.

وكشف إيهاب خلال اللقاء أن الفنانة كاميليا ورد ستشاركه الكليب، متمنيًا أن يكون اجتماعهما موفقًا وفيه خير.

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