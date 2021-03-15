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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اقتصادى: هدف زيادة الأجور هو تحسين مستوى المعيشة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:23 م
الدكتور علي الإدريسي
الدكتور علي الإدريسي
أسماء إبراهيم
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قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى لزيادة مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، حيث يتراوح عدد العاملين للجهاز الادارى للدولة ما يقرب من 6 ملايين موظف.

و أكد الإدريسي في تصريح لـ"الدستور" أن الهدف من زيادة الأجور تحرك الحد الأدنى ليصل إلى 2400 جنيه هو تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للعمال بالدولة في ظل تراجع معدلات التضخم والذى بدوره سيرفع من حجم الدخل الحقيقى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتابع الخبير الاقتصادي، إن ما حدث من زيادة الأجور هو رد على المشككين فى قدرة الدولة على التصدى لتداعيات كورونا واستمرار الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.

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