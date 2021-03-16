بعد «واقعة المترو».. 10 نصائح لمواجهة التحرش فى المواصلات والشارع

◄ مواجهة التحرش فى المواصلات



◄ مواجهة التحرش فى الشارع



◄ الإبلاغ عن المتحرش



تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، مقطع من الفيديو، يظهر فيه أحد ركاب مترو الأنفاق، وهو يحاول التحرش بفتاة داخل عربة القطار، مما أثار حالة غضب واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاكمته لعدم تكرار مثل هذه الوقائع المشينة، فى المواصلات والأماكن العامة.واستطاعت الفتاة، توثيق هذه الواقعة، عبر تصوير المتحرش، وإظهار وجهه، الذي استغل عدم وجود ركاب فى العربة، إلا شخصين يجلسان فى نهاية العربة، للتحرش بالفتاة، وقامت بفضحه عبر فضاء السوشيال ميديا.ووجهت استشاري النوع الاجتماعي والتنمية والناشطة النسوية، لمياء لطفي، في حديثها للدستور، عدة نصائح للفتيات لمواجهة التحرش.- فى المترو، يمكن للفتاة فى حال تعرضها للتحرش، طلب النجدة من وحدة المساعدة الموجودة بكل محطة.- طلب المساعدة من الضابط الموجود بمحطة المترو.- استخدام أسلوب التصوير لتوثيق واقعة التحرش، إذا كنت وحدك ولا تستطعي مواجهة المتحرش.- إذا كنت تسيرين في الشارع، وتعرضت لمحاولة تحرش، اللجوء لأقرب رجل شرطة حتى لو كان من شرطة المرور.- يمكنك تعلم طرق الدفاع عن النفس لأن ذلك يساعد كثيرًا في بعض مواقف التحرش البدني فى الشارع، فيمكنك تعلم بعض الحركات البسيطة والسريعة التي ستساعدك في الإفلات من قبضة المتحرش.- كما يمكنك فضح سلوك المتحرش، وطلب مساعدة الناس المتواجدين فى المكان.- احرصي على طلب ذهاب الشهود، معك للشرطة، لمساندتك عند اتخاذ إجراء قانوني.- عليك الاحتفاظ بأرقام الخطوط الساخنة للجمعيات النسائية المعنية بمكافحة التحرش.- الاتصال بأرقام مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة، لدعمك قانونيًا فى الإبلاغ عن المتحرش.