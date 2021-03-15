الغطاسون: نحتاج توعية المواطنين استعدادًا للصيف

تشهد عروس البحر المتوسط، سنويًا، حالات غرق مع قدوم فصل الصيف، وذلك نظرًا لنزول المصطافين بعد غروب الشمس وخارج أوقات عمل مسئولي الشواطئ، علاوة على النزول في أوقات تقلبات البحر والتي تشكل خطورة على المواطنين.يقول "عادل. أ"، أحد الغطاسين، إن الصيف الماضي كانت أكثر حالات الغرق في الشواطئ المفتوحة غرب الإسكندرية، خاصة بمنطقة العجمي، نظرًا لكون تلك الشواطئ بلا حواجز، مع غياب العمالة باعتبار أنها مغلقة بقرار وزاري كإجراء احترازي للحد من الإصابة بفيروس كورونا.ويضيف "أحمد. س"، أحد الغطاسين، "أثناء فترة عملنا حينما كانت الشواطئ مفتوحة نعاني من خروج المواطنين عن القوانين الملزمة للحفاظ على أرواحهم، ونتدخل على الفور لإنقاذ حياتهم، ولكن نحتاج لمزيد من الإمكانيات من المعدات لتأمين عملنا".ويقترح "سيد. م"، أحد الغطاسين، تواجد وحدة طبية على الشواطئ التي تكتظ بالمصطافين؛ لدعمهم طبيا، علاوة على الإسعافات الأولية التي يتم التدخل بها على الفور بعد إنقاذ المواطن الذي تعرض للغرق".واقترح "مصطفى. م"، أحد الغطاسين، زيادة حملات التوعية للمواطنين على الشواطئ بضروؤة الالتزام بالتعليمات والنزول في الأوقات المسموح بها بذلك، معلقًا: "مهما كان المواطن بيعرف يعوم بس البحر مالوش رجلين".بدوره، أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مبادرة "مصر بلا غرقى" تستهدف إعداد وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.وأشار إلى أن التدريب تم بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحرى، وذلك على مجموعتين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وجاءت الدورة بمشاركة كابتن نبيل الشاذلى، المستشار الفنى للاتحاد المصرى للغوص، وكابتن السيد يوسف كابتن غوص، وكابتن أحمد صقر كابتن غوص، والعميد محمد سري مراقب عام شواطئ الإسكندرية.