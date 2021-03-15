الإقبال على «الأبيض».. «الدستور» داخل أقدم مصنع «مانيكان» (صور)

أجرت «الدستور» جولة في أحد أقدم مصانع المانيكان بمحافظة القليوبية، والتقطت بعض الصور لمراحل صناعة المانيكانات.وتصطف قوالب المانيكان الجاهزة استعدادًا لتجهيزها لترتدي أرقى الماركات التجارية العالمية، والمحلية، يستعد كل منهم للذهاب إلى مقر عمله، بعد أن كانوا رفقاء خرجوا من نفس الورش، فأصحاب المتاجر يأتون كل يوم ليختارون أي من هؤلاء سيعرض منتجاتهم للزبائن.يفضل بعضهم اللون الأبيض، ويجدونه يقدم الملابس بطريقة بسيطة، ليستطيع الزبون التركيز على قطعة الملابس دون تشتيت، أما أصحاب المتاجر التي تبيع ملابس الشباب فأصبحوا يفضلون المانيكانات باللون الأسود، فهو أكثر قدرة على لفت انتباه الشباب والمارة إلى بضاعتهم.المانيكان الصامت أو الصارخ، يخير صاحب المصنع أصحاب المتاجر، فلم يعد المصنع ينتج الشكل التقليدي فقط من المانيكان فتعددت الأشكال، الألوان، وأيضًا تعبيرات الوجه، ولكل واحد منهم زبون يفضله.وفي مصنع المانيكان تتعدد المراحل لخروج دفعة جديدة، بداية من تجهيز القوالب، ثم الصب، يليها مرحلة الرش والتشطيبات النهائية ليكون كل قالب منهم جاهز تمامًا للعمل، وتحتاج كل مرحلة إلى صانع ماهر حتى يكون الشكل النهائي دقيق وخالي من العيوب.