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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 22 طبيبًا للتحقيق في حملة مكبرة بكفر شكر

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:36 م
طبيبًا للتحقيق في
طبيبًا للتحقيق في حملة مكبرة بكفر شكر
كتب صلاح حسنى
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شنت إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة كفر شكر، الإثنين، حملة للمرور على المنشآت والوحدات الصحية لمتابعة ومراقبة الانضباط ومدى الالتزام بالقوانين والخدمات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملة، التى شملت المرور على الوحدة الصحية ببرقطا، التابعة للوحدة المحلية بالشقر وتبين غياب 16 طبيبًا و6 ممرضين بإجمالي 22 طبيبا وممرضا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لصالح خدمة المرضى.

كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية تصفا التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر تصفا وتبين من خلال لجنة المتابعة اتظام العمل وتواجد جميع العاملين والطاقم الطبي وحسن سير العمل وتقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة للمرضى على أكمل وجه.

تأتي الحملة بناءً على تعليمات عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة المتابعة المستمرة على المنشآت الصحية والطبية بنطاق المركز والمدينة والعمل على خدمة جموع المرضى.

قال اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينة إنه هناك تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام ومتابعة التزام المنشآت والوحدات الصحية والمستشفى المركزى بالقوانين والخدمات الصحية والطبية اللازمة المقدمة لأهالينا المرضى والعمل على رفع كفاءة تقديم الخدمات والقضاء على جميع المشكلات لإشاعة الرضا بين جموع أهالينا المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات.

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