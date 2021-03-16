الزيات: مبادرة التمويل العقارى تدفع المستثمرين إلى المشروعات المتوسطة

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إطلاق برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل تأتي ضمن أولويات القيادة السياسية لتوفير كل الدعم المادي واللوجيستي لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.وأضاف "الزيات"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه من خلال السياسات النقدية للبنك المركزي بتملك وحدة سكنية بفائدة 3%، يدل على قوة الاقتصاد، بالإضافة إلى قدرة البنوك المركزية على التمويل بفائدة قريبة جدًا من صفر%.وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة تساعد عددًا كبيرًا جدا من الشريحة المتوسطة في امتلاك سكن مناسب، بالإضافة إلى تحريك السوق العقاري بشكل كبير، وتعتبر دافعًا قويًا لعدد كبير جدًا من المستثمرين ورجال الأعمال للتوجه في المشروعات المتوسطة.الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال لقائه بالمهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.