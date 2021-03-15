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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جريمة حلوان.. «قلبظ» قتل جاره طعنا بسبب «سبَت بلكونة»

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:54 م
قتل جاره طعنا
قتل جاره طعنا
هدير مصطفي
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شهدت منطقة حلوان جريمة بشعة بعدما أقدم عاطل وشهرته "قلبظ"، على قتل جاره بطعنة في القلب مستخدمًا سنجة، بسبب قيام زوجة الضحية بإنزال "سبت بلكونة" لزوجها الذي كان يقوم بإصلاح ماتور المياه، وهو ما رفضه المتهم، وقام بالنزول للشارع وسب زوجة الضحية وتوبيخها، ليتدخل الزوج للدفاع عن زوجته، فقام المتهم بإشهار سلاح أبيض "سنجه" كان يخبئها بين طيات ملابسه وقام بطعن الضحية.

تلقى النقيب احمد فتحي معاون مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة المواطن "مصطفى محمد"، 30 سنة، موظف بشركة برمجيات، مصاب بطعنة نافذة في القلب، وبالانتقال والفحص تبين قيام المدعو "محمد جمال"، وشهرته قلبظ، 23 سنة، عاطل، والمقيم بنفس العقار الذي يقطن به المتوفي بالطابق الرابع، بقتله على إثر الواقعة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم الذي لاذا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة؛ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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