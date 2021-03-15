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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عدم إنتاج مواد تضر بالأجيال القادمة.. تعرف على معايير الاستدامة البيئية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:52 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أريج الجيار
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أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية "دليل معايير الاستدامة البيئية.. الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وهو الدليل الأول من نوعه الذي يهدف إلى التوعية بالقطاعات والتدخلات ذات التأثير الإيجابي المباشر على البيئة، ويوجه القطاعين العام والخاص تجاه الاستثمار فيها، وكذا مؤشرات الأداء التي تقيس التقدم في تحقيق ذلك الهدف، ليفسح المجال أمام خطواتٍ جادةٍ وطموحةٍ نحو تحقيق التنمية المستدامة والذي يعد "الاقتصاد الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية.

ترصد "الدستور" أبرز أهداف ومبادئ الاستدامة البيئية وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة البيئة.

_ عدم إنتاج مواد تضر بالأجيال القادمة.
_ تصميم وتقديم منتجات وخدمات تساعد على جعل الاقتصاد أكثر استدامة.
_ توفير فرص عمل ودعم العمالة المحلية ودعم التجارة المعتدلة.
_ جعل الاستدامة البيئية مطلبًا رئيسيًا عند اختيار المواد الخام أو المكونات للمنتجات والخدمات الجديدة.
_ اختيار المواد الخام التي تحافظ على التنوّع البيولوجي للموارد الطبيعية.
_ استخدام مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة والاستثمار في تحسين كفاءة الطاقة.
_ استخدام المصادر المتجددة بمعدلات تتناسب مع قدرة الأنظمة الطبيعية المُنتِجة لها.
_ استنزاف المصادر غير المتجددة بمعدل أقل من معدّل تجدد المصادر البديلة المتجددة.
_ الحفاظ على معدلات الزيادة السكانية، ومعدل الاستهلاك للفرد، ومعدل التقدم التكنولوجي.
_ إبقاء كمية الانبعاثات والنفايات الناتجة ضمن القدرة الاستيعابية للنظم البيئية، مع عدم تقليل قدرتها على احتواء النفايات في المستقبل أو التأثير على غيرها من الخدمات البيئية المهمة.
_ وضع معايير لوسائل النقل بحيث تُعطى الأولوية للوسائل ذات التأثير البيئي الضار المنخفض.
_ وضع جميع القرارات المتعلقة بتطوير وإدارة المنتجات مع مراعاة الآثار البيئية لهذه المنتجات طوال دورة حياتها.
_ إجراء تصميمات لإعادة استخدام المنتجات واعادة تدويرها.
_ تصميم العمليات الصناعية أو التجارية كأنظمة ذات حلقات مغلقة؛ للحد من المخلفات والانبعاثات الضارة منها.

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