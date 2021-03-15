3 مؤشرات تُضعف آمال الأهلي في الفوز على فيتا كلوب

مباراة مصيرية تنتظر النادي الأهلي في الكونجو بمواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز بعدما تأزم موقفه في المجموعة بهزيمة في الجولة الثانية أمام سيمبا التنزاني وتعادله على أرضه أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة، وضعته في المركز الثالث في جدول ترتيب هذه المجموعة.





ويتصدر سيمبا التنزاني هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي فيتا كلوب ثانيًا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي المريخ السوداني أخيرًا بنقطة وحيدة.



