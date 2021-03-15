رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بالصور.. افتتاح معرض «نحن هنا» للفنانتين رانيا خلاف وهبة أمين

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:49 م
افتتاح معرض نحن
افتتاح معرض نحن هنا
خالد حماد
طباعة
استضاف مساء أمس جاليري قرطبة بالمهندسين معرض فني بعنوان «نحن هنا» للفنانتين رانيا خلاف وهبة أمين، وذلك تزامنًا مع يوم المرأة المصرية الموافق 16 من الشهر الجاري، حيث ضم المعرض 45 لوحة فنية.

تقول رانيا خلاف: «ماذا تعني تلك الخطوط اللعوبة والمشاكسة التي تتوالد من كهف يتجدد في ذاكرة منتعشة ؟ أنا لا أعرف كيف تتشكل لوحتي لنتسائل إذن اللاوعي ذلك الخالق المبهج كيف تأتيه الصور؟ يبدأ الأمر عادة من شكل بدائي لعقدة أو عين مفردة أو ما يشابه ورقة شجر، ثم تقودني الحالة إلى تشكيل إلى مغامرة إلى محاورة جديدة مغلفة بطاقة من الحرية والرغبة في معانقة كائنات وتكوينات مغايرة».

وتستطرد: «أعترف بعشقي للوجوه والتصاقها بي كلما عبرت شارعًا أو تصفحت جريدة أو أرتحلت، أشعر بها وتتداخل، ثم تتحور ثم تتشكل من جديد أنشغل هنا بفكرة الأقتراب، الاندماج بين كائنين بالحب، انتمي لتعبيرية جديدة».
افتتاح معرض نحن هنا
افتتاح معرض نحن هنا
افتتاح معرض نحن هنا
افتتاح معرض نحن هنا
افتتاح معرض نحن هنا
افتتاح معرض نحن هنا
افتتاح معرض نحن هنا
افتتاح معرض نحن هنا

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

بـ1800 جنيه.. مطلوب مندوبين مبيعات لإحدى شركات المنوفية

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

ميسى يقود برشلونة للفوز على هويسكا 4-1 ليستعيد وصافة الدورى الإسبانى

ليفربول يحقق فوزا صعبا على ولفرهامبتون 1-0 فى الدورى الإنجليزى

تفاصيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021 اليوم.. وقيمة الحد الأدنى للأجور

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

بالصور.. افتتاح معرض «نحن هنا» للفنانتين رانيا خلاف وهبة أمين

السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

زيارة جديدة لـ شادي عبدالسلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة