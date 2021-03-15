بالصور.. افتتاح معرض «نحن هنا» للفنانتين رانيا خلاف وهبة أمين

استضاف مساء أمس جاليري قرطبة بالمهندسين معرض فني بعنوان «نحن هنا» للفنانتين رانيا خلاف وهبة أمين، وذلك تزامنًا مع يوم المرأة المصرية الموافق 16 من الشهر الجاري، حيث ضم المعرض 45 لوحة فنية.تقول رانيا خلاف: «ماذا تعني تلك الخطوط اللعوبة والمشاكسة التي تتوالد من كهف يتجدد في ذاكرة منتعشة ؟ أنا لا أعرف كيف تتشكل لوحتي لنتسائل إذن اللاوعي ذلك الخالق المبهج كيف تأتيه الصور؟ يبدأ الأمر عادة من شكل بدائي لعقدة أو عين مفردة أو ما يشابه ورقة شجر، ثم تقودني الحالة إلى تشكيل إلى مغامرة إلى محاورة جديدة مغلفة بطاقة من الحرية والرغبة في معانقة كائنات وتكوينات مغايرة».وتستطرد: «أعترف بعشقي للوجوه والتصاقها بي كلما عبرت شارعًا أو تصفحت جريدة أو أرتحلت، أشعر بها وتتداخل، ثم تتحور ثم تتشكل من جديد أنشغل هنا بفكرة الأقتراب، الاندماج بين كائنين بالحب، انتمي لتعبيرية جديدة».