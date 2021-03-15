بيان أمريكي أوروبي يطالب بعملية سياسية شاملة في سوريا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الاثنين، أنه لن يتم إعادة العلاقات مع دمشق قبل عملية سياسية تشمل جميع السوريين.ودعت واشنطن وأوروبا في بيان مشترك مساء اليوم، النظام السوري وحلفائه إلى الانخراط في العملية السياسية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.وقال البيان الأمريكي الأوروبي إن استمرار الصراع في سوريا وفر مساحة للإرهابيين ويجب وقف ذلك، مشددا على ضرورة ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الانتهاكات والفظائع في سوريا.