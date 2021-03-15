ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البودر قبل ترويجها بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البودر وسلاح أبيض بدائرة القسم.كانت البداية عندما تلقي النقيب احمد فتحي معاون مباحث القسم معلومات سرية تفيد بحيازة عاطل لكمية من المواد المخدرة بهدف ترويجها.بإجراء التحريات تمكن من ضبط "عاطف ب" ٢٠ سنة عاطل وبحوزته بكمية من مخدر البودر وسلاح أبيض.بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.