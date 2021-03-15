خبير اقتصادى يشيد بمبادرة الرئيس السيسى لرفع الأجور

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن الدولة تسعى لزيادة مستويات الدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والذي يتراوح عددهم ما يقرب من 6 ملايين موظف بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتحقيق حياة كريمة لهم، وتحرك الحد الأدنى للأجور ليصل لـ2400 بهدف رفع مستوى المعيشة.وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن تحسن منظومة الأجور وزيادة الحد الأدنى في ظل تراجع معدلات التضخم والذي بدوره سوف يرفع من حجم الدخل الحقيقي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.ووجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.ووجه أيضًا بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 3062021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.