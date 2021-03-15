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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء: رفع الحد الأدني للأجور يصب في مصلحة 15 مليون عامل

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:42 م
وليد جاد
وليد جاد
طارق عتمان
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أشاد مسؤولو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه مؤكدين أن بهذا القرار يتضاعف الحد الأدنى للأجور في أقل من سنتين بعد أن أقرت مصر زيادة الحد الأدنى للأجور في 2019، لترفعها من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

وقال وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه قرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على راحة العمال والتيسير عليهم في ظل الأحوال الاقتصادية والمعيشية، موضحًا أنه سيؤدي إلى دعم الأسر وزيادة مستوي المعيشة.

أوضح جاد، لـ"الدستور" أن جموع العمال والمهن الحرة ستستفيد من هذا القرار حيث ان تطبيق القرار سيشمل القطاعين العام اولا ثم يتبعه القطاع الخاص مما سيفيد نحو 15 مليون عامل وفني وموظف في القطاعين منها 6 ملايين بالجهاز الاداري للدولة.

أوضح جاد أن القرار يمثل منحة جديدة للشعب المصري من قبل الرئيس الذي يؤكد حب القيادة السياسية للعمال والعمل علي مساندتهم ودعمهم، لافتًا إلى أن مرتبات العاملين بقطاع الاتصالات ستستفيد أيضًا من القرار، مشيرًا إلى أن القرار سيخفف من حدة تداعيات جائحة كورونا علي المصريين.

في سياق متصل، قال الدكتور حمدي الليثي رئيس شعبة الاتصالات إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ستؤدي إلى انتعاشة في حياة المواطن حيث إن السيسي أكبر داعم وسند للأسرة المصرية، لافتًا إلى أن القرار منحه الرئيس للشعب المصري، خاصة العاملين بقطاعات الدولة مثل الصحة والتعليم والمهن التي يمثل أساسي المرتب لها حافز جديد.

أوضح رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية أن القرار سيؤدي إلى زيادة اعداد المستفيدين من المنحة وتخصيص وزارة المالية نحو 68 مليار لتغطية هذه الزيادة يؤكد أن الدولة ترعي مصالح العمال والموظفين، إضافة إلى زيادة المعاشات التي تلبي شريحة كبيرة من المواطنين وكبار السن، مطالبًا القطاع الخاص بالانضمام إلى المبادرة وتطبيق الحد الأدني للاجور على العمال في المصانع.

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