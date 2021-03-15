ببندقية خرطوش ومخدرات.. «رامي سمكة» في قبضة الأمن

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري.بداية الواقعة عندما تلقي النقيب محمود سعداوي معاون مباحث القسم معلومات سرية تفيد باختباء أحد العناصر الإجرامية بدائرة القسم.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من ضبط "ابو سريع م" وشهرته رامي سمكة ٣٥ سنة عاطل وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش وخمس طلقات خرطوش.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة.