الموالح على رأس قائمة الصادرات الزراعية بـ683 ألف طن

حقق قطاع الزراعة، خلال الآونة الماضية، نجاحًا غير مسبوق على الصعيد المحلي والدولي، فعلى الرغم من تفشي جائحة "كوفيد-19" إلا أن الإنتاج الزراعي وحجم الصادرات المصرية لم تتأثر بل ازدادت، ونجحت الحكومة ممثلة في وزارة لزراعة في فتح أسواق عالمية وغزو الدول العالمية بالزراعة المصرية.وعلى الرغم من تأثر حركة التجارة الدولية والملاحة وتوقف شحن البضائع، إلا أن مصر جاءت على رأس قائمة الدول الأعلى تصديرًا للحاصلات الزراعية خلال العام الماضي والأشهر الأولى من العام الجاري.وتصدرت الموالح قائمة المنتجات الأعلى رواجًا وتصديرًا، وذلك بعدما ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية 5% خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنةً بنفس الفترة في العام الماضي.وخلال عام 2021 بلغت حجم الصادرات المصرية من الموالح 683 ألف طن، ومن ثم البطاطس بـ 108 آلاف طن، وتليها الفراولة والثوم والرومان والجوافة من إجمالي 90 محصولًا زراعيا يتم تصديره لأسواق أوروبا والعالم.أما فيما يخص المحصول الشتوي، فقد ارتفعت زراعة مساحات الفول البلدى إلى 123 ألف فدان، بحسب تقرير للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.واحتل نشاط الزراعة المركز الأول بأكبر نسبة مشاركة للمشتغلين، والذين بلغ عددهم فى هذا النشـاط 5.716 مليون مشتغل، بواقع "4.752 مليون من الذكور، و964 ألفًا من الإناث" بنسبة 20.6%.