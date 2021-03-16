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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة والداودى يطلقان عروض مسرح المواجهة والتجوال بقرى قنا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:47 ص
وزيرة الثقافة والداودى
وزيرة الثقافة والداودى
حسن أمين
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أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا عروض مسرح المواجهة والتجوال في المحافظة السادسة ضمن الخطة التي تستهدف خلالها وزارة الثقافة 14 محافظة حتى يونيو 2021 بالتعاون مع وزارات: الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني حيث شهدا العرض المسرحي "ولاد البلد" بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والقيادات الشعبية والتنفذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين.

وقالت عبد الدايم إن مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى نشر الوعي والتنوير في ربوع مصر والتصدي للتعصب فضلًا عن الإرتقاء بالسلوك الإنساني وتنمية الفكر من خلال طرح القضايا المعاصرة، وأشارت إلى أن العرض المسرحي ولاد البلد سيطوف عددًا من قري ومراكز محافظة قنا منها: المراشدة، المعانا، الكراتية، ونجع قطيب بدشنا، بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي تطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية بنقل المنتج الابداعي الي مختلف القري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن الوزراة تعمل حاليا علي التوسع في أنشطتها بالقرى والمحافظات، مؤكدة أنه جاري حاليًا تقديم 150 ليلة عرض على مدار الأربعة أشهر القادمة في 14 محافظة، حيث تم الإنتهاء من 50 ليلة عرض في 6 محافظات هي: البحيرة،اسيوط،الغربية، قنا،كفر الشيخ، بورسعيد والمرحلة المقبلة تضم 8 محافظات هي مرسى مطروح، المنيا،بنى سويف، البحر الاحمر برأس غارب وحلايب وشلاتين، الفيوم، سوهاج،الأقصر، والاسماعيلية.

وأشارت الي أن الوزارة تتطلع للوصول إلى أكثر من 600 ليلة عرض بنهاية العام الحالي، وتابعت أن محافظات الجمهورية ستشهد تقديم عدد من العروض المسرحية، حيث يصل عددهم لـ 9 عروض بدأت من فبراير الماضي وتستمر حتي يونيو المقبل.

وأشاد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها وزارة الثقافة في قري ونجوع المحافظة والتي تحمل رسائل ايجابية تهدف الى تطوير المجتمع والمساهمة فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

كما افتتحت وزيرة الثقافة ومحافظ قنا معرض الفنانة التشكيلية منال ابو الحسن من فتيات محافظة قنا ويضم ٦٠ عمل متنوع ما بين بورترية وخط عربي وطبيعة صامتة من الفحم والاكريلك والزيت بالاضافة الي الاشغال اليدوية من الخرز وعرائس الاميجرومي.

يشار إلى أن العرض المسرحي "ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية منها الهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود وغيرها وبطولة أحمد الرمادى، وليد الفوللى، ياسر الرفاعى، عبد العزيز التونى، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.
عروض مسرح المواجهة والتجوال
عروض مسرح المواجهة والتجوال
عروض مسرح المواجهة والتجوال
عروض مسرح المواجهة والتجوال
عروض مسرح المواجهة والتجوال
عروض مسرح المواجهة والتجوال
عروض مسرح المواجهة والتجوال
عروض مسرح المواجهة والتجوال

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