طرح برومو مسلسل «هجمة مرتدة» لأحمد عز (فيديو)

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبرى، وعلق تامر مرسى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "هنفضل لحد ما نموت في خدمة البلد دى، هجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية على Dmc في رمضان 2021، المتحدة تخوض معركة الوعى".مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجى، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز، ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب وآخرين.