بالكوميكس.. هكذا تفاعل المصريون مع تصريحات ميجان وهاري

لا صوت يعلو فوق صوت تصريحات "ميجان وهاري" فمنذ أيام خرج الأمير هاري برفقة زوجته على الشاشة الصغيرة، من خلال مقابلة مع مقدمة البرامج أوبرا وينفرى، لتنهال التصريحات الجرئية التى تبين الوجه الآخر للأسرة المالكة.«عنصرية واتهامات ومعاملة سيئة»، كانت مجمل حديث ميجان ماركل زوجة الأمير هاري خلال حديثها مع اوبرا وينفرى.وكعادة المصرين، فقد كان لهم نظرة أخرى للمقابلة، حيث حولها البعض الى "كوميكس" ساخرة، حيث وصفت بعض الصور التى أعدت على مواقع التواصل الإجتماعى بأن الملكة إليزابيث من "الحموات" الصعب التعامل معها، وكانت الفنانة نعيمة الصغير وعبلة كامل الأقرب لهذا الوصف.فيما كانت نبيلة عبيد لها دور فى هذا الكوميكس، حيث استغل رواد مواقع التواصل الإجتماعى حركتها الشهيرة بفيلم الراقصة والطبال، معترضة على كلام الكنه "ميجان ماركل".إليكم أبرز الكوميكس الساخرة لتصريحات ميجان وهاري: