محفزات لرفع الوعى حول استخدام الأكياس البلاستيك صديقة البيئة

قال مجدي علام، الخبير البيئي، إن وزارة البيئة تسعى لرفع الوعي بضرورة استخدام بدائل الأكياس البلاستيكية، والبدء في وجود مصانع لصناعة الأكياس الورقية طبقًا للمواصفات البيئية، والعديد من المبادرات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وإيجاد بدائل صديقة البيئة.وأضاف الخبير البيئي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الأكياس البلاستيكية تؤثر على الكائنات البحرية، وتسبب وفاة كثير منها، وغير قابلة للتحلل، منوهًا إلى أن الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام أصبحت من وسائل تقييم المحلات التجارية وبعض الفنادق والمطاعم دوليًا.وفي وقت سابق، أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه سيتم إعطاء المحلات التي ستستبدل الأكياس الأحادية الاستخدام ببدائل صديقة للبيئة علامة أو شهادة خضراء، كما تدرس الحكومة إمكانية تقديم حوافز مالية وفقًا للمادة ٢٧ من قانون المخلفات، وذلك لتشجيع المحلات على استخدام كافة البدائل الصديقة للبيئة، كما تسعى الوزارة لعمل منصة لكافة الشركات والمنظمات غير الحكومية والأفراد لتبادل الخبرات وتشجيع ومساعدة بعضهم البعض.