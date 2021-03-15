مستثمر يشيد بمبادرة زيادة مرتبات العمال بالجهاز الإدارى للدولة

أشاد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بقرار الرئيس السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.وأضاف الشندويلي لـ"الدستور" أنه منذ أمس والرئيس عبدالفتاح السيسي اطلق مبادرتين في غاية الأهمية، فالاولي إطلاق برنامج التمويل العقاري لمحدودي الدخل فهذا سيؤدي إلى انتعاشة السوق العقاري خلال الفترة المقبلة رغم جائحة كورونا.و تابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن المبادرة الثانية أطلقها اليوم وهي زيادة المرتبات، فالمبادرة جاءت في الوقت المناسب لها فهي تعتبر خطوة هامة في ظل الأحداث العالمية بسبب فيروس كورونا.وتوقع الشندويلي ان القطاع الخاص من الممكن الاستفادة من مبادرة زيادة الأجور لانه يعمل بشكل رسمي في الدولة، اما القطاع الخاص غير الرسمي لا ينطبق عليه تلك المبادرة.الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.