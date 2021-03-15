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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«هيكسر الدنيا».. برومو مسلسل «الاختيار2» يُبهر رواد «فيسبوك»

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:25 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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"الحرب منتهتش" حالة من الإعجاب والانبهار الشديد سيطرت على روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمجرد طرح شركة سينرجي برومو مسلسل #الاختيار_2 "رجال الظل"، والذي سيكون في رمضان 2021.

لاقى برومو المسلسل رود أفعال قوية من روّاد السوشيال ميديا، فكتبت دينا المقدم من روّاد فيسبوك: "الحرب منتهتش"، ليرد عليها زكريا حجاج: مبهر جدًا"، وعلق أحمد منير: "الف مليون مبروك لمصر".

وكتب طارق عبده، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "الحرب منتهتش، هيكسر الدنيا"، وعلق أحمد بركات: "عاااااااجل وحووووش"، وكتبت وسام: "ما شاء الله ان شاء الله هيكسر الدنيا".

جدير بالذكر أنه بعد النجاح الكاسح الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، والذي جسد بطولات حقيقة لأبطال القوات المسلحة المصرية، بات المشاهد العربي على موعد مع الجزء الثاني من العمل الفني الذي يتناول بطولات رجال الشرطة في مقاومة الإرهاب داخليا.

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