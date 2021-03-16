5 معلومات لا تعرفها عن محور قوص على النيل بقنا

انتهت هيئة الطرق والكباري من أعمال إنشاء محور قوص على النيل بمحافظة قنا، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن المحور:- ساهم المحور في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، منذ عام 2014، بتقليل المسافات بين محاور النيل من 100 كم إلى 25 كيلومتر بين المحور والآخر.- ساعد المحور في تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.- يساعد المحور في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.- المحور ضمن مشروع إنشاء 14 محورًا بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014.- تم الانتهاء من تنفيذ محور قوص على النيل بمحافظة قنا، وأصبح جاهزا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة، في إطار افتتاح 4 محاور هي: (عدلي منصور ببني سويف، وسمالوط بالمنيا، وقوص بقنا، وكلابشة بأسوان).