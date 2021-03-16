«الحق فى القرآن الكريم» موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، والتي جاءت تحت عنوان "الحق في القرآن الكريم وتطبيقاته في حياتنا".وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، واثقةً في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.