3.4 مليون جنيه حصيلة بيع مزادات المهمل بجمارك دمياط

عقدت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط جلستي مزاد للبيع المباشر بتاريخ 9 2 2021 و18 2 2021، حيث تم بيع 2 لوط بقيمة بيعية بلغت 578 ألف و840 جنيه لصنف تفاح وأرز بسمتي.كما قامت الإدارة خلال جلسة المزاد العلني التي نظمتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بجلسة 3 2 2021، ببيع عدد 25 لوط بقيمة بيعية بلغت2 مليون 900 ألف و410 جنيه لأصناف سيارات وفيسبا وقطع غيار موتوسيكلات وحاويات فارغة، وخلافه.وأوضحت الإدارة أنه يصبح العدد الإجمالي للوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر فبراير الماضي 27 لوطًا، بإجمالي حصيلة بيعية بلغت 3 ملايين و479 ألف و250 جنيهًا.