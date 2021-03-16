الإعلان الدعائى لمسلسل «هجمة مرتدة» (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، البرمو الدعائي لمسلسل "هجمة مرتدة" المنتظر عرضه خلال موسم رمضان المقبل على شاشة DMC.المسلسل تدور أحداثه حول شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسؤولين المخابرات المصرية اللذان يقوم بدورهما نضال الشافعي وهشام سليم، ليتمكن من خداع الجهات المعادية.مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الفن: هند صبري، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم صلاح عبد الله، ماجدة زكي، بالإضافة إلى نضال الشافعي وخالد أنور.