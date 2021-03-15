«تنشيط السياحة» تشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد المسوقين

شارك أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.حضر فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر اتحاد المسوقين The Marketers League الذي اُقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة حيث يعد المؤتمر الأول من نوعه للدعاية والتسويق وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.وشارك في أعمال المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وغادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.تم مناقشة العديد من الموضوعات من بينها أهم محاور التسويق الاستراتيجي والإلكتروني والتحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار، بمشاركة فعالة وبحضور العديد من المسوقين من كبريات الشركات المصرية والعالمية.من ناحيته، أشار أحمد يوسف إلى أهمية هذا المؤتمر حيث يعتبر كيانًا مهمًا لالتقاء جميع المسوقين من مختلف أنحاء العالم، إذ يشارك فيه عدد من المسوقين والأكاديميين المصريين والدوليين في مجال التسويق وريادة الأعمال، ما يتيح الفرصة لعرض وجهات نظر متباينة وعرض كل ما هو جديد في مجال الاستراتيجيات والاتجاهات التسويقية وتبادل المعرفة والخبرة، إضافة إلى حضور شخصيات رفيعة المستوى كالوزراء المشاركين وعدد من أبرز الخبراء العالميين والرموز السياحية.يهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول تسويقية وأفكار رائدة بعد أزمة كورونا وتأثيراتها المختلفة على كافة الأصعدة الدولية، وتأثيرها على التجارة والصناعات المختلفة في مصر ودول العالم، إضافة إلى بحث سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل الظروف الراهنة، وكيفية تطوير آليات وأساليب التسويق في العصر الحديث.