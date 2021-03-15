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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:15 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هبه عويضه
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ختام المرحلة الثالثة من برنامج "روبوتاك"، بمركز التعليم المدني بالعاشر من رمضان، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون بين الأكاديمية للمرحلة العمرية من "7-17" عامًا، بحضور عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بالوزارة.

حيث شارك في ختام المرحلة الثالثة من البرنامج ١١ من طلائع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، والذي يتم خلال الفتره من ١٢ حتى ١٦مارس٢٠٢١.

ووصل عدد المشاركين فى المرحلة الثالثة ٦٠ طليعا تم اختيارهم اونلاين ومن بينهم ١١ طليعا من الإسكندرية.

وقد قامت الطليعة سما وائل بشرح البرنامج التدريبى الذين حصلوا عليه أمام وزير الشباب والدكتور اسماعيل عبد الغفار والحضور.

وقد تم توزيع شنطة تحتوى على أجزاء من تركيبات الروبرت من قبل وزارة الشباب والرياضة، كما تم انشاء شعبة لعلماء المستقبل بمركز شباب النصر.

وكانت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة قد استقبلت الـ ١١ طليعا الذين وقع عليهم الاختيار وذلك قبل سفرهم للاشتراك فى البرنامج، وقد تمنت لهم التوفيق فى التدريب وأن يصبحوا علماء فى المستقبل ويقدموا اختراعات تخدم البشرية.

ويعد برنامج "روبوتاك" من البرامج التدريبية المستحدثة بالوزارة لخدمة الشباب والنشء في مجال التكنولوجيا لإعداد جيل من الشباب الواعد الذي يساعد على تحقيق رؤية مصر 2030، ويدعم عملية التحول الرقمي في شتى المجالات، فضلًا عن أهمية المشاركة في رفع الكفاءة العلمية لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية، اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في بناء الإنسان المصري.

يذكر أن المرحلة العمرية للمشاركين ببرنامج "روبوتاك" من "7-17"عامًا مقسمين على مجموعتين من "7-14" عام ومن "14-17"عام، ويتضمن البرنامج التدريب على أساسيات الروبوت، والتصميم الميكانيكي للروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأساسيات الدوائر الاليكترونية، واستخدامات الحساسات والتحكم من بعد، والتفكير البرمجي وأساليب التفكير في حلول، واستراتيجية البرمجة، بمشاركة أساتذة متخصصين في هذا المجال.

إجمالي عدد المسجلين في المرحلة الأولي من البرنامج ١٢٢٤٢ من المصريين بالداخل في جميع المحافظات وبالخارج لعدد ١٤٠ طفلا من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»
11 من طلائع الإسكندرية في ختام المرحلة 3 ببرنامج «روبوتاك»

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