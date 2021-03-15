بيدرسون يطرح صيغة دولية للتسوية السورية

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، إلى وجود صيغة دولية جديدة فيما يخص حل الأزمة السورية، بإشراك الولايات المتحدة والدول العربية.وقال بيدرسون في إفادة صحفية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين،:"قلت إنه من المهم أن نخلق مثل هذه الصيغة الدولية الجديدة بطريقة تجعلنا نشرك جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع.وأشار بيدرسون إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق التنسيق لخلق هذه الصيغة حاليا، لافتا إلى أنه من المهم الآن أن تعمل الأطراف لتطوير سياسة تعتمد على آلية لا تسمح لأحد بإملاء شروط التسوية السورية ونتائجها.